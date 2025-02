Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bekommen sie es hin? Am Freitag haben Union und SPD erstmals über eine Regierung gesprochen. Die Nervosität scheint groß – ebenso wie die Differenzen.

Es beginnt schon bei der Uhrzeit. Erst munkelt es in Berlin, sie würden um 10 Uhr anfangen. Doch dann kommt um 10.30 Uhr auf einmal noch Hubertus Heil angeschlendert. "Sie sind zu spät!", ruft ihm ein Journalist zu. "Nö", brummt Heil, der Noch-Arbeitsminister der SPD. Als ihn die Journalisten und Kameraleute bis zum Aufzug verfolgen, sagt er irgendwann: "Ist was los hier heute?" Und dann lächelt er.

Ja, nun: Eigentlich ist schon was los, auch wenn sich alle große Mühe geben, dass niemand etwas mitbekommt. Im Jakob-Kaiser-Haus, einem großen Bürogebäude des Bundestages, setzen sich an diesem Freitagvormittag 18 Politiker aus Union und SPD zum ersten Mal zusammen. Wann genau? Unklar. Wo genau? Auch. Die ersten Annäherungen – sie sollen nicht durch neugierige Journalisten und plaudernde Politiker erschwert werden.

Union und SPD wollen ausloten, ob es etwas werden kann mit einer Regierung. Wobei: Eigentlich müssen sie ausloten, wie es etwas werden kann. Denn eine realistische Alternative gibt es nach der Bundestagswahl am Sonntag nicht. Dafür ist die AfD zu stark geworden. Union und SPD sind zum Erfolg verdammt, obwohl sie in einigen wichtigen Fragen weit auseinanderliegen. Vielleicht sind auch deshalb viele etwas verspannt.

Journalisten sind nicht erwünscht

Den ganzen Morgen lang trudeln sie ein, einer nach dem anderen. Von der Union laufen der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Politikerin Dorothee Bär vor die Linsen der Fotografen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, sein CSU-Kollege Martin Huber, CDU-Politikerin Karin Prien, Ministerpräsident Michael Kretschmer und natürlich Kanzlerkandidat Friedrich Merz sind auch da.

Für die SPD lassen sich Generalsekretär Matthias Miersch, seine Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken, Hubertus Heil und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei den Journalisten blicken. Verteidigungsminister Boris Pistorius, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und NRW-Landeschef Achim Post schaffen es offenbar, sich über die verschlungenen Wege des Gebäudes heimlich in den Konferenzraum zu schleichen.

Die SPD-Leute fahren erst einmal in den vierten Stock, da haben sie ihre Räume. Es gibt wohl zunächst Vorbesprechungen der Parteien, so ist es üblich. Die Union fährt in den fünften. Dort treffen irgendwann um kurz nach 11 Uhr offenbar beide Delegationen aufeinander. Ganz genau weiß man es nicht, weil die Presse nicht hindarf. Sperrbezirk.

Wer es doch versucht, wird von Mitarbeiterinnen der Union mehr oder weniger freundlich darauf hingewiesen, dass Journalisten nicht erwünscht seien. Selbst wenn sie einen Hausausweis besitzen, mit dem sie sich in den Bundestagsgebäuden eigentlich frei bewegen dürfen. Für etwas Bonus-Autorität hat sich die Union sogar die Bundestagspolizei an die Seite geholt. Safety first, oder so.

Erst mal "abrüsten"

Da kommt Manuela Schwesig gerade recht. "Meine Empfehlung an alle ist, jetzt abzurüsten", sagt die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, als sie um 10.45 Uhr eintrifft. Allerdings meint sie nicht die Bundestagspolizei. Was sie meint, sind die verbalen Großkaliber, die SPD und Union im Wahlkampf aufgefahren hatten. Und eben auch darüber hinaus. Kleine und größere Attacken überall, inhaltliche rote Linien sowieso.