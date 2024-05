Unbekannte haben in Leipzig gefälschte CDU-Wahlplakate in Umlauf gebracht. Dazu ermittelt nun der Staatsschutz, wie eine Polizeisprecherin auf dpa-Anfrage informierte. CDU-Kreischef Andreas Nowak sprach am Sonntagmittag von mindestens zehn gefälschten Plakaten, die in verschiedenen Stadtteilen aufgetaucht seien. "Es dürften aber weitaus mehr sein." In Anlehnung an CDU-Plakate im aktuellen Wahlkampf ist darauf "Leipzig. Unsicher. Machen." und der Slogan "Mehr Kalifat wagen!" zu lesen.