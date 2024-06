Die SPD kann in Umfragen weiter leicht zulegen. Nach fast einem Jahr hat die SPD die AfD in der Wählergunst wieder eingeholt. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa für "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die SPD auf 16 Prozent (plus ein Prozentpunkt). Die AfD verliert einen Punkt und erreicht nur noch 16 Prozent – das sind sieben Prozentpunkte weniger als noch zu Jahresbeginn. Mit Abstand stärkste Kraft ist die Union mit 31 Prozent (plus ein Prozentpunkt). Die Grünen verlieren einen Punkt auf zwölf Prozent, die Wagenknecht-Partei BSW erreicht erneut sieben Prozent. Die FDP stagniert bei fünf Prozent, Linke (minus ein Prozentpunkt) und Freie Wähler erreichen drei Prozent. Sonstige Parteien würden sieben Prozent wählen (plus ein Prozentpunkt). Befragt wurden telefonisch und online 1.205 Personen zwischen dem 27. und 31. Mai, die Fehlerquote liegt bei 2,9 Prozentpunkten.