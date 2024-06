Die CDU kämpft weiter mit den Folgen des Cyber-Angriffs auf das Netzwerk der Partei. In einem Brief an die Landes- und Kreisverbände appelliert CDU-Bundesgeschäftsführer Christoph Hoppe, auf Mitgliederversammlungen und Nominierungsparteitage vorerst so weit wie möglich zu verzichten. Zuerst hatte am Dienstag die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.