Das BSW liegt bei einer Umfrage in Thüringen bei 21 Prozent und könnte eine entscheidende Rolle bei der Regierungsbildung haben. In der SPD gibt es keine klare Meinung zu einer Koalition.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich skeptisch hinsichtlich einer möglichen Regierungsbeteiligung des BSW geäußert. Die Politik der Partei von Sahra Wagenknecht sei "das Gegenteil von dem, was richtig ist", sagte der Kanzler am Dienstag nach einer Konferenz der Ost-Ministerpräsidenten in Wittenberg in Sachsen-Anhalt, an der auch Scholz teilnahm. Die Politik des Bündnisses werde "unser Land isolieren, ökonomisch destabilisieren und die Sicherheit unseres Landes gefährden", sagte Scholz.