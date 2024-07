Trotz seiner Vergangenheit in einem rechtsextremen Jugendverband ist in Dessau-Roßlau ein AfD-Mitglied zum Ortsbürgermeister gewählt worden. Laurens Nothdurft sei am Dienstag in der Ortschaftsratswahl mit sechs Stimmen zum Ortsbürgermeister des Stadtteils Roßlau gewählt worden, teilte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mit.