Lizzie Clark hat rund 650.000 Abonnenten auf YouTube, mit ihren Videos hat sie auch Fans in Deutschland. Am Freitag habe ihr ein Abonnent einen Link zu Ahrens' Video im Telegram-Kanal geschickt. Sie sagt: "Ich habe das Konto bei Telegram gemeldet, obwohl ich bezweifle, dass sie etwas unternehmen werden."

Mit Diebstahl ihrer Videos hat sie Erfahrung und war deshalb auch unlängst Interviewgast in der BBC-Verbraucherschutz-Sendung "Rip Off Britain" über Betrug und Täuschung. Sie kenne es, dass ihre Inhalte gestohlen und für unethische Zwecke verwendet würden. t-online sagte sie: "Ich bin sehr traurig, dass so etwas immer noch passiert, und noch empörter, dass eine politische Partei so etwas tut."

AfD will Unterlassungserklärung schicken

Dabei gilt: Formal ist es gar nicht "die" AfD, die hinter der Kampagne und der "TikTok-Guerilla" von Ahrens steckt. Ahrens sei weder Parteimitglied noch Mitarbeiter eines Mandatsträgers, sagte Martin Renner, medienpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, t-online. Die Partei will jetzt gegen Ahrens aktiv werden. "Das geht gar nicht", so Renner.

Die AfD sei zwar froh, wenn Menschen helfen wollten, "aber die Hilfe muss legal sein und legitim". Das Thema sei nach der Anfrage von t-online in der Fraktionssitzung am Montag besprochen worden. "Er bekommt jetzt eine Unterlassungserklärung", so Renner. Man wolle Ahrens die Nutzung von Name und Logo der Partei verbieten lassen. Renner betont, dass nicht alle Videos Fake seien: "Es gibt auch echte Videos von echten Nutzerinnen."

Ahrens beantwortete auf X Fragen von t-online nicht, für wie viele Fake-Videos er bereits verantwortlich ist und was sein Schwindel über die Glaubwürdigkeit des angeblichen Trends sagt. Den Unterstützersong gibt es seit Juni, einige Videos, auf denen dazu getanzt wird, sind auch bereits verschwunden. Auch Ahrens löschte gerade ein Video, "damit ich keinen Urheberrechtsverstoß bekomme".