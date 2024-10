Özoğuz hatte am Donnerstag einen Post der israelkritischen Organisation "Jewish Voice for Peace" in ihrer Instagram-Story geteilt. Auf einem Foto sind brennende Gegenstände zu sehen, darüber steht: "This is Zionism" («Das ist Zionismus»). Solche Stories löschen sich nach 24 Stunden von selbst, auf ihrem Account ist der Vorgang inzwischen nicht mehr nachzuvollziehen. Die Gruppierung "Jewish Voice for Peace" versteht sich als jüdisch und linksgerichtet und setzt sich nach eigenen Angaben für eine "palästinensische Befreiung und Judentum jenseits von Zionismus" ein.