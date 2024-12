Überraschung kurz vor Weihnachten: Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt schließt einen Abgeordneten aus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Roi ist Kreisvorsitzender der AfD in Anhalt-Bitterfeld und war in der Landtagsfraktion bisher Sprecher für Umweltpolitik sowie Zivil- und Katastrophenschutz. Zwischen Roi und anderen Vertretern der Fraktion und der Partei hatte es in der Vergangenheit immer wieder Spannungen gegeben.