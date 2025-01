Aktualisiert am 17.01.2025 - 20:44 Uhr

Stefan Gelbhaar: An den Belästigungsvorwürfen gegenüber dem Grünen-Politiker soll es Zweifel geben. (Archivfoto) (Quelle: Jean MW/imago-images-bilder)

Dem Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar wurde die Belästigung von Frauen vorgeworfen. In einem Fall sind jetzt aber Zweifel aufgekommen.

An den Belästigungsvorwürfen gegenüber dem Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar soll es vereinzelte Zweifel geben. Das berichtet die Berliner Zeitung "Tagesspiegel" und der RBB. Demnach soll es Zweifel an der Existenz einer Frau geben, die Vorwürfe gegenüber dem Grünen-Politiker erhoben hat.

Laut dem "Tagesspiegel" war eine der Urheberinnen einer eidesstattlichen Versicherung, die als Grundlage für die Berichterstattung des RBBs diente, nicht an der Adresse gemeldet, die auf dem Dokument vermerkt war. Auch vor Ort sei ihr Name nicht an dem entsprechenden Haus zu finden gewesen. Langjährige Anwohner sollen den Namen der Frau noch nie gehört haben.