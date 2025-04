Söder äußert sich zu Magen-Darm-Infekt in Indien

Markus Söder: Der CSU-Chef hat in Indien wohl etwas falsches gegessen. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)

Der bayerische Ministerpräsident wollte die Interessen seines Bundeslandes in Indien vertreten. Dabei sind ihm jedoch wohl seine eigenen kulinarischen Interessen dazwischengekommen.

CSU-Chef Markus Söder hat nach seinem Magen-Darm-Infekt offenbar das Schlimmste überstanden und kann wieder von Indien nach Deutschland zurückkehren. In den sozialen Netzwerken teilte er am Dienstag mit: "#söderisst heute nur Toast und trinkt Tee. Denn gestern hat es mich ziemlich erwischt". Auf dem Bild sind eine Tasse Tee und eine Scheibe Toastbrot zu sehen. "Zum Glück geht es heute schon wieder besser und ich fliege aus Indien wieder nach Hause." Söder bedankte sich zudem für die vielen Genesungswünsche.

Am Vortag hatte Söder wegen eines heftigen Magen-Darm-Infektes kurzfristig das geplante Programm für seine Indienreise abbrechen müssen. Während seine Delegation von der Hauptstadt Neu-Delhi aus in die bayerische Partnerprovinz Karnataka weiterreiste, musste Söder im Hotel bleiben. Die Leitung der Reise übernahm Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU), der sich in der Stadt Bengaluru auch mit Vertretern der dortigen Provinzregierung traf. Dabei sollte eine neue Vereinbarung zur Intensivierung der Partnerschaft zwischen Karnataka und Bayern unterzeichnet werden.