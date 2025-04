Hintergrund für Eskens Verzicht könnten auch interne Debatten sein. In den vergangenen Tagen hatte es in der SPD Baden-Württemberg teils scharfe Kritik an der Parteichefin gegeben. Landesgeneralsekretär Sascha Binder erklärte im "Südkurier", Esken zähle nicht zu den besten Bewerberinnen für Regierungsämter. Widerspruch kam von der früheren Landesvorsitzenden Leni Breymaier, die Binder vorwarf, Frauen in der Partei das Leben schwer zu machen.