Aktualisiert am 12.05.2025 - 09:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bärbel Bas klatscht auf dem Landesparteitag der SPD in Nordrhein-Westfalen (Archivbild): Die Arbeitsministerin soll für die Parteispitze kandidieren. (Quelle: IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz/imago)

Arbeitsministerin Bärbel Bas soll neue Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten werden. Sie solle vom SPD-Vorstand nominiert werden und an der Parteispitze Saskia Esken ersetzen, erfuhr t-online aus Parteikreisen. Am Morgenmorgen beriet zunächst das Parteipräsidium der SPD , seit 9.30 Uhr trifft sich der Bundesvorstand. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Personalie berichtet.

Die frühere Bundestagspräsidentin galt bereits seit Längerem als interessiert und Favoritin für den Posten. Der Weg ist auch frei, weil die umstrittene bisherige Co-Chefin Saskia Esken am Sonntag ihren Verzicht auf eine neue Kandidatur beim Parteitag Ende Juni erklärt hatte.

Es gilt als sicher, dass Vize-Kanzler und Finanzminister Lars Klingbeil sich erneut zur Wahl zum Parteichef stellen wird. In der Partei gibt es allerdings Kritik, wie etwa in Nordrhein-Westfalen an seiner Machtfülle, zumal er die Wahlniederlage mitverantworten muss.