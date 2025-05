"Northvolt-Zahlungen stinken in den Himmel"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt erhebt schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Im Zusammenhang mit Investitionen der Bundesregierung in das mittlerweile insolvente Batterieunternehmen Northvolt soll Habeck angeblich Informationen vor dem Haushaltsausschuss des Bundestags zurückgehalten haben. Zudem wirft Mattfeldt Habeck vor, die Aufklärung der genauen Unternehmensumstände behindert und dem CDU-Politiker letztlich sogar rechtliche Konsequenzen angedroht zu haben.

Mattfeldt behauptet, dass Habeck ihn im Ausschuss beim Verlassen der Bundestagsräume verbal attackiert und ihn gewarnt habe, er müsse "aufpassen", was er von sich gebe. In diesem Zusammenhang soll er Mattfeldt eine Strafanzeige angedroht haben. Im Gespräch mit der "Bild" erklärte Mattfeldt, er habe das von Habeck als "eine Täter-Opfer-Umkehr und nahezu schon als Drohung empfunden, was passieren könne, wenn ich weiter auf den Zahn fühle".