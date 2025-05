Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der scheidende Arbeitsminister Hubertus Heil war überaus beliebt in der SPD, doch scheiterte wohl am Ende an der Bürgergeld-Reform. Auf seine Nachfolgerin Bärbel Bas wartet nun eine knifflige Aufgabe.

Vor einer Weile kursierte in der SPD eine Geschichte, die ging in etwa so: Hubertus Heil, der bis dato beliebteste Sozialdemokrat, sei deswegen so erfolgreich, weil er über einen besonderen politischen Instinkt verfüge: Der "Hubsi", wie ihn Parteifreunde nennen, gehe nur in die Auseinandersetzungen, die er auch gewinnen könne, hieß es. Nur so habe er es zum populärsten Genossen auf Parteitagen (96,6 Prozent) und zum verlässlichen Wahlkreis-Gewinner (acht Mal) gebracht.

Wie jede gute Geschichte endete auch diese irgendwann. In Heils Fall wurde sie final am Sonntag beerdigt: Der Bundesminister für Arbeit und Soziales erklärte, dass er sich nicht um das Amt des Fraktionschefs bewerben werde. Zu dem Zeitpunkt war bereits klar, dass Heil auch nicht dem schwarz-roten Kabinett angehören wird. Verhindert wurde Heil vor allem von SPD-Chef Lars Klingbeil, der den Niedersachsen aus der ersten Reihe der SPD verdrängte.

Heils Makel: Als Arbeitsminister der Ampel war Heil offenbar zu sehr mit dem Bürgergeld verbunden. Die Genossen, die in ihrer tiefsten Krise seit Jahrzehnten stecken, wollen endlich weg von ihrem Ruf als Partei der Leistungsempfänger und wieder als "Partei der Fleißigen" (Klingbeil) gelten. Mit Heil, so das Kalkül der SPD-Führung, kann das kaum gelingen. Den Imagewechsel umsetzen muss nun Heils Nachfolgerin, die designierte Arbeitsministerin Bärbel Bas. Mit ihrer Arbeiterbiografie verkörpert die 57-Jährige aus NRW wie kaum eine Zweite in der SPD das Aufstiegsversprechen der Sozialdemokratie. Trotzdem wird sie vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie ihr Vorgänger.

Von der ersten Reihe auf die Hinterbank

Über den Absturz von Heil vom beliebten Sozialdemokraten zum Hinterbänkler wird derzeit viel spekuliert in der SPD. Manche nennen als Grund etwa den Niedersachsen-Überschuss in der SPD oder das schwierige Binnenverhältnis zwischen Heil und Parteichef Klingbeil: "Heil und Klingbeil können nicht miteinander", so ein Genosse zu t-online. Andere verweisen auf die zunehmende Ideenlosigkeit des Arbeitsministers. Ein SPD-Bundestagsabgeordneter sagt: "Hubertus Heil hat sich überlebt. Von ihm kam nichts Neues mehr, stattdessen immer die gleiche alte Leier."

Klar ist aber auch: Heil wurde zunehmend zum Imageproblem für die SPD. Der 52-Jährige hatte als Arbeitsminister der Ampelregierung die Bürgergeld-Reform umgesetzt, nannte das Gesetz 2022 noch die "größte Sozialstaatsreform der letzten 20 Jahre". Teile der SPD-Spitze sahen das Bürgergeld jedoch zunehmend als Ursache für ihre Serie an Wahlniederlagen. SPD-Wahlkämpfer berichteten von verärgerten Bürgern, die nicht mehr verstanden, warum sie für nur ein paar hundert Euro mehr im Monat arbeiten gingen. Das Bürgergeld wurde für viele plötzlich zum Inbegriff dafür, dass sich die SPD von ihren traditionellen Wählerschichten abkoppelte.

In der Bürgergeld-Falle

Das war nicht immer so. Noch im Sommer 2022 war die SPD stolz darauf, mit dem Bürgergeld eine neue Grundsicherung geschaffen zu haben, die Hartz IV ersetzte und somit ein altes Trauma der Sozialdemokratie überwand. Als "größte Sozialstaatsreform der letzten 20 Jahre" lobte der verantwortliche Arbeitsminister, Hubertus Heil, das Gesetz.

Doch die Debatte um das Bürgergeld verrutschte schnell. Die Reform geriet zunehmend unter Druck, viele störten sich an den Erhöhungen der Bürgergeld-Bezüge (2023 um 12 Prozent), die sich, gekoppelt mit anderen Sozialleistungen, kaum mehr von Löhnen im Niedrigsektor unterschieden. Bereits Ende 2023 musste Heil die Sanktionen gegen Leistungsempfänger verschärfen, maßgeblich auf Druck der Opposition.