SPD-Generalsekretär Miersch führt den Streit mit der Union über die Auslegung des Koalitionsvertrags in puncto Mindestlohn weiter. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Einen Tag vor dem geplanten Regierungswechsel stellt die SPD am Montag ihre Ministerriege vor. Auch ein weiteres wichtiges Amt ist offenbar vergeben. Neuer Fraktionsvorsitzender soll der bisherige Generalsekretär Matthias Miersch werden, berichten "Bild" und "Politico". Zuvor hatte Arbeitsminister Hubertus Heil bereits angekündigt, nicht für das Amt zu kandidieren.

Am Montagmorgen will die Parteiführung zunächst Präsidium und Vorstand über die Personalentscheidungen informieren, um 11.30 Uhr präsentieren sich die neuen Ministerinnen und Minister dann bei einem Fototermin der Öffentlichkeit. Bekannt war bislang nur, dass Parteichef Lars Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister wird. In der Koalition mit der Union stehen der SPD noch sechs weitere Ministerämter zu.