Nach Kritik an seinen Äußerungen

Der künftige Union-Fraktionschef Jens Spahn hat sich erstmals zur Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch geäußert. Auf X schrieb er: "Den Bericht des Verfassungsschutzes nehmen wir sehr ernst. Wir werden ihn in der Koalition auswerten und mögliche Konsequenzen mit der nötigen Sorgfalt beraten."

Zum Umgang mit der Partei werde sich gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD "eng abstimmen und in allen Fragen gemeinsam vorgehen". Zudem betonte er: "Eine Empfehlung, AfD-Abgeordnete zu Ausschussvorsitzenden zu wählen, wird es von unserer Seite nicht geben."

Spahn, der am Montag von der Fraktion zum Vorsitzenden gewählt werden soll, hatte sich noch vor seiner Nominierung dafür ausgesprochen, mit der AfD im Parlamentsbetrieb so umzugehen wie mit anderen Oppositionsparteien auch. Dies löste eine Kontroverse aus. Ihm wurde das als Versuch ausgelegt, eine Normalisierung der Partei anzustreben, was er bestritten hatte.