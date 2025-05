Am Berliner Landgericht ist eine Räumungsklage gegen den AfD-Bundesverband hinsichtlich seiner Bundesgeschäftsstelle eingereicht worden. Klägerin sei die Eigentümerin und Vermieterin des Gebäudes, teilte das Gericht in der Hauptstadt am Mittwoch mit. Sie habe die Mietverträge mit der Partei wegen "Unzumutbarkeit" fristlos beziehungsweise hilfsweise fristgerecht gekündigt.

Am 6. März 2025 folgte die fristlose Kündigung – übermittelt per Bote. In der jetzigen Klageschrift wird der AfD vorgeworfen, sich "in totalitärer Weise über alles und jeden" zu stellen. Die Fortsetzung des Mietverhältnisses sei laut dem Kündigungsschreiben "unzumutbar".