Aktualisiert am 27.06.2025 - 20:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Nach ihren Verlusten bei der Bundestagswahl will sich die SPD neu aufstellen. Beim Parteitag in Berlin wurden zunächst wichtige Ämter neu verteilt.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat nach der Wahlschlappe und dem Umbau der Parteispitze an Rückendeckung der Basis verloren. Der Parteitag in Berlin wählte ihn am Freitag mit 65 Prozent zwar erneut zum Vorsitzenden. 2023 hatte er aber noch 85,6 Prozent der Stimmen der Delegierten erhalten. Klingbeil sprach von einem "schweren Ergebnis".