Umfrage zum Parteivorsitz

SPD-Anhänger zweifeln an Aufwärts-Trend mit Nahles

SPD-Chefin Andrea Nahles: Die Anhänger der Partei sind skeptisch, ob sie die Wahlergebnisse verbessern kann – in der Gesamtbevölkerung sieht es noch düsterer aus. (Quelle: imago)

Fast drei Viertel der SPD-Anhänger glauben nicht daran, dass Vorsitzende Andrea Nahles die Wahlergebnisse der Partei verbessern kann. Das geht aus einer exklusiven Umfrage im Auftrag von t-online.de hervor.

SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat derzeit nicht das Vertrauen der SPD-Anhängerschaft. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online.de hervor. Demnach glauben fast drei Viertel aller SPD-Anhänger (73,3 Prozent) nicht daran, dass die Parteichefin die Wahlergebnisse der SPD verbessern kann. Die Gesamtbevölkerung ist sogar noch skeptischer: Dort sind 87,2 Prozent der Meinung, dass Nahles der Partei kein Stimmen-Plus bescheren kann.



Besonders die Skepsis aufgeschlüsselt nach Beschäftigungsstatus dürfte für die SPD-Vorsitzende brisant sein: Der Umfrage zufolge ist nur jeder zehnte Arbeitnehmer (10 Prozent) von einer positiven Wirkung der Parteichefin auf die Wahlergebnisse überzeugt. Bei Arbeitslosen (2,9 Prozent), Rentnern (4,9 Prozent), Studenten (6,9 Prozent) und Selbstständigen (1,9 Prozent) ist das Meinungsbild noch deutlicher.



Das Alter spielt dabei offenbar keine Rolle: Durch alle Altersgruppen bewegt sich die Meinung, Nahles könne Wahlen positiv für die SPD beeinflussen, im einstelligen Prozentbereich. Auch die Aufschlüsselung nach Ost- und Westdeutschland ist für die SPD-Vorsitzende wenig schmeichelhaft: Zwar glauben in den neuen Bundesländern deutlich mehr Bürger an einen positiven Nahles-Effekt – selbst dort sind es allerdings nur 11,1 Prozent. In den alten Bundesländern sind nur 6,4 Prozent dieser Meinung.







Die desaströsen Umfragewerte kommen für die SPD-Vorsitzende zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Noch am Mittwoch berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass sich die Parteichefin die Kanzlerkandidatur zutraue. "Wenn ich mir eine Kanzlerkandidatur nicht zutrauen würde, hätte ich mich niemals um das Amt der SPD-Vorsitzenden beworben", sagte Andrea Nahles demnach. Die Entscheidung darüber stehe aber nicht an. In jüngsten Umfragen kommt die SPD auf jeweils rund 15 Prozent.

Zur Methodik:

In die Umfrage flossen die Antworten von 5.046 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Menschen ein, die zwischen dem 5. und dem 6. Februar 2019 online gefragt wurden: "Ist Andrea Nahles Ihrer Meinung nach in der Lage, als SPD-Parteichefin die Wahlergebnisse der SPD zu verbessern?". Der statistische Fehler für die Gesamtergebnisse beträgt 2,7 Prozent; für Teilgruppen kann er davon abweichen.