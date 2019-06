Özdemir bringt grüne Verteidigungsministerin ins Spiel

Noch hält die große Koalition, doch bei Neuwahlen wäre eine grüne Regierungsbeteiligung schnell Thema. Ex-Parteichef Cem Özdemir könnte sich Parteikollegen auch in sicherheitsrelevanten Ressorts vorstellen.

Die Grünen könnten aus Sicht ihres früheren Parteichefs Cem Özdemir auch die Minister für Verteidigung oder Inneres stellen. "Wir Grünen haben inzwischen die Scheu verloren vor Ressorts, die sich um Fragen der Sicherheit kümmern", sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag der "Taz". Es gebe "nichts, was gegen eine grüne Verteidigungsministerin spräche".

Green MdBs Cem Özdemir and Tobias Lindner doing a GE armed forces reserve exercise



And looking fairly natural, too. pic.twitter.com/OxgPxQhI5H