"Sie haben meine Familie attackiert"

Israelischer Botschafter: AfD verharmlost NS-Verbrechen

14.09.2019, 09:39 Uhr | dpa

Jeremy Issacharoff in der Ausstellung unter dem Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin: Der israelische Botschafter meidet den Kontakt zur AfD. (Quelle: Mike Wolff/tagesspiegel/imago images)

Jeremy Issacharoff ist der Botschafter Israels in Deutschland. Nicht zum ersten Mal warnt er vor den Gefahren des Antisemitismus in der AfD – die Mehrheit der Deutschen sei sich dieser Gefahr jedoch bewusst.

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hat die AfD als eine Partei bezeichnet, "die die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlost". "Ihr Führungspersonal hat Juden und Israelis schwer beleidigt", sagte er der "Neuen Westfälischen Zeitung". Weiter sagte er: "Die Mehrheit der Deutschen sieht und versteht die Gefahren des Antisemitismus – nicht nur für Juden, sondern für die ganze Gesellschaft." Manchmal habe er aber das Gefühl, dass einige Leute heute offen aussprächen, was sie vor zehn Jahren möglicherweise nur gedacht hätten.

Anfeindungen von Gruppierungen wie "Juden in der AfD" schreckten ihn nicht ab. "Sie haben meine Familie attackiert, meine Frau, meine Kinder – das ändert überhaupt nichts an meiner Haltung gegenüber der AfD", so Issacharoff.







In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur hatte Issacharoff im Mai gesagt, dass er jeden Kontakt zur AfD meide.