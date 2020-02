Leser zum Kramp-Karrenbauer-Rückzug

"Ein Aufbruch in eine blühende Zukunft sieht anders aus"

Welche Auswirkungen wird Annegret Kramp-Karrenbauers Rückzug von der Unionsspitze haben? Das haben wir die t-online.de-Leser gefragt. Besonders ihre mögliche Nachfolge wird heiß diskutiert.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montagmorgen ihren Rückzug von der Spitze der CDU verkündet. Sie wird nicht als Kanzlerkandidatin antreten. Auch den Parteivorsitz will sie in absehbarer Zukunft niederlegen. Wir wollten von den t-online.de-Lesern wissen: Wie beurteilen Sie ihren Rückzug und welche Auswirken, glauben Sie, wird das auf die große Koalition haben? Im Kommentarbereich kamen in kurzer Zeit Hunderte Kommentare zusammen. So fällt das Urteil der Community aus:

"Der Rückzug war mehr als überfällig."

Ein großer Teil der Leser, die sich an der Diskussion beteiligt haben, begrüßt den Rückzug der CDU-Parteichefin. Checkov schreibt entsprechend: "Der Rückzug war mehr als überfällig." Der Kommentator blickt trotzdem nicht positiv auf das, was kommt: "Ein Aufbruch in eine blühende Zukunft sieht anders aus. Leider gibt es, wie in den anderen Parteien auch, keine charismatische Persönlichkeit, zu der man vorbehaltlos sagen kann: Wow, der oder dem traue ich zu, die vielen anstehenden Probleme in die richtige Richtung zu bringen, nämlich die einer nachhaltigen, gerechten und sozialen Lösung."

Soll jetzt Friedrich Merz folgen?

Die Frage der Nachfolge beherrscht die Debatte im Kommentarbereich. Leser Bazinga war nie wirklich von Kramp-Karrenbauer überzeugt: "Selbst beim Parteitag der CDU, als sie zur Vorsitzenden gewählt wurde, schien es, als ob sie da nur eine Übergangslösung war. Da der Block der Werteunion in der CDU immer mehr an Einfluss gewinnt, scheint alles auf eine Kandidatur von Merz hinauszulaufen." Damit trifft er den Nerv vieler Leser. Die Debatte um die Nachfolge dreht sich vorrangig um eine Person: Friedrich Merz. Dabei herrscht keineswegs Einigkeit in der Beurteilung seiner Person. Don Bernardo sieht keine Alternative zu ihm an der Parteispitze: "Die einzige CDU-Persönlichkeit, die diese Partei wieder in die Mitte zurückführen kann, ist Friedrich Merz. Falls er dies nicht schafft: gute Nacht CDU."

Die Auswirkung auf die große Koalition

Ganz so einfach ist die Frage aber nicht zu lösen. SPD, Grüne und Linke befürchten, dass es jetzt zu einem Rechtsruck in der Union kommen könnte. Auch diese Bedenken werden in der Leserdebatte hin und wieder geäußert. Der Weise auf dem Berg geht davon aus, dass ein möglicher Rechtsruck der Union schaden könne: "Wird Merz Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat, zerbricht die Groko, weil dann die CDU/CSU noch ein Stück weiter nach rechts und weg vom Bürger rückt. (...) Es würde aber endlich wieder eine richtige Richtungswahl kommen."







derfriedliche sieht in der Rückzugsankündigung hingegen zunächst einmal eine neue Chance für die große Koalition: Allerdings ohne näher auf eine mögliche Nachfolge Kramp-Karrenbauers einzugehen: "Die Groko wurde schon häufiger totgesagt, als das Wetter angesagt. (...) Ich glaube eher, das die Groko jetzt nach der Ankündigung von AKK, mehr Möglichkeiten hat wieder zusammenzuwachsen weil gerade SPD und AKK sich nicht Grün waren."

Für Leser geritt40 ist klar: Nicht nur AKK, sondern die ganze Union hat ein Problem. Daher stellt er eine Forderung: "Lasst in Zukunft die Reibereien und konzentriert euch auf das Wohl des Landes, auf das Wohl aller Bürger. Dann gibt es wieder genügend Zuwendung durch die Wähler."