Im Alter von 99 Jahren

CDU-Gründungsmitglied Strickstrack gestorben

21.07.2020, 16:42 Uhr | dpa, t-online.de

Er gehörte zu den 386 Delegierten, die im Jahr 1950 in Goslar die Bundes-CDU gründeten. Jetzt ist der Niedersachse Günter-Helge Strickstrack im Alter von 99 Jahren gestorben.

Das CDU-Gründungsmitglied Günter-Helge Strickstrack ist tot. Der Niedersachse starb am Montag im Alter von 99 Jahren in Hannover, wie die Landes-CDU am Dienstag mitteilte. Mit nur zwei anderen Mitgliedern ist Strickstrack nach Angaben der Partei bei sämtlichen Bundesparteitagen seit Gründung der CDU vor 70 Jahren dabei gewesen. Er war bis zu seinem Tod eines der letzten noch lebenden Gründungsmitglieder.

Strickstrack, der zuletzt in Celle lebte, gehörte am 20. Oktober 1950 zu den 386 Delegierten, die in Goslar die Bundes-CDU gründeten. Der frühere Chef einer Kleiderfabrik war in den unmittelbaren Nachkriegsjahren erster Vorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen und von 1948 bis 1950 persönlicher Referent des damaligen niedersächsischen Wirtschaftsministers Otto Fricke (CDU).