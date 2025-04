Der Koalitionsvertrag steht, die Namen der Minister der Regierung in spe lassen noch auf sich warten. Klarheit könnte es in der kommenden Woche geben.

Die SPD will vor der Kanzlerwahl von Friedrich Merz die Namen ihrer Minister bekannt geben. Das sagte der Parteivorsitzende Lars Klingbeil der "Süddeutschen Zeitung": "Spätestens am 5. Mai wird es von unserer Seite Klarheit geben." Die Wahl von Merz zum neuen Kanzler im Bundestag ist am 6. Mai vorgesehen.

Voraussetzung ist, dass die SPD-Mitglieder in ihrem Votum mehrheitlich dem Koalitionsvertrag mit CDU und CSU zustimmen. Das Ergebnis der Abstimmung soll am kommenden Mittwoch bekannt gegeben werden. "Ich bin mir sicher, dass die Mehrheit der Mitglieder zustimmen wird", sagte Klingbeil.

Minister der Union sollen früher feststehen

Laut dem Bericht will die Union ihre Minister bereits am kommenden Montag bekannt geben. An dem Tag findet ein kleiner Parteitag der CDU in Berlin statt, bei dem der Koalitionsvertrag bestätigt werden soll. Die CSU hat dem Vertrag bereits zugestimmt und will ihre Minister ebenfalls am Montag bekannt geben.