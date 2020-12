Entscheidung offenbar gefallen

Sachsen-Anhalt blockiert Erhöhung des Rundfunkbeitrags

08.12.2020, 10:48 Uhr | ds, dpa

Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent ist offenbar vom Tisch. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zog aus den Querelen in der CDU-Fraktion nun Konsequenzen.

Laut übereinstimmender Medienberichte ist die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestoppt. Knackpunkt ist der Landtag in Sachsen-Anhalt, der sich nicht über die auf Länderebene bereits beschlossene Erhöhung des Beitrags einigen konnte. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) soll laut "Mitteldeutsche Zeitung" und einem Reporter der "Volksstimme" in einer Kabinettssitzung am Dienstag den Staatsvertrag zur Anhebung des Rundfunkbeitrags zurückgezogen haben.

Dadurch kann das Parlament nicht mehr über die Erhöhung abstimmen. Die schwarz-rot-grüne Regierung rang seit Wochen um eine Linie beim Umgang mit dem Staatsvertrag der Länder zum Rundfunkbeitrag. Geplant war, dass der Beitrag auf Empfehlung einer unabhängigen Kommission zum 1. Januar 2021 um 86 Cent auf 18,36 Euro steigt. Damit der Vertrag in Kraft tritt, müssen alle Landesparlamente zustimmen. Sachsen-Anhalt galt als einziger Wackelkandidat.

Grund war, dass die CDU der Erhöhung auf keinen Fall zustimmen wollte. Zusammen mit der AfD bildet sie eine Mehrheit im Landtag und hätte das Vorhaben gegen den Willen ihrer Koalitionspartner SPD und Grüne und gemeinsam mit der größten Oppositionspartei blockieren können. SPD und Grüne wollen den Staatsvertrag nicht nur mittragen, sondern kündigten an, bei einem gemeinsamen CDU-AfD-Veto keine Zukunft mehr für das seit 2016 regierende Kenia-Bündnis zu sehen. Durch das Zurückziehen der Vertragsvorlage können CDU und AfD nun nicht mehr gemeinsam abstimmen. Haseloff hatte in der Debatte um den Rundfunkbeitrag seinen Innenminister Holger Stahlknecht entlassen. Dieser hatte in einem Interview notfalls ein Ende der Koalition angekündigt – und damit Regierungschef Haseloff brüskiert.