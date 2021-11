"Vertrauen wächst wieder"

CDU verzeichnet Tausende neue Parteieintritte

28.11.2021, 17:58 Uhr | AFP

Paul Ziemiak während einer Rede im November 2021 (Archivbild): Der CDU-Generalsekretär sagte der "Rheinischen Post", das Vertrauen in die CDU wachse wieder. (Quelle: Steffi Loos/Pool/Reuters)

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zeigte sich erfreut über rund 8.000 neue Eintritte in die Partei. Er sieht als Grund vor allem die bald anstehende Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz.

Die Mitgliederbefragung über den neuen CDU-Vorsitzenden hat nach Angaben von Generalsekretär Paul Ziemiak zu tausenden Eintritten in die Partei geführt. "Mit Beginn des Verfahrens hat es rund 8.000 Eintritte neuer Mitglieder über die Internetseite der Bundes-CDU gegeben. In den Kreisverbänden sind es noch deutlich mehr", sagte Ziemiak der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Das Vertrauen in die CDU wachse wieder, hob er hervor.

Auch sei der Wunsch groß, den Prozess zur Bestimmung des künftigen Vorsitzenden zu gestalten. "Die Rückmeldungen zu unserer Mitgliederbefragung sind sehr positiv", sagte Ziemiak. "Der neue Vorsitzende wird dadurch über sehr viel Legitimation und Autorität verfügen."

Fokus auf "Klarheit und Profil"

Der CDU-Generalsekretär betonte weiter, es gehe "um Klarheit und Profil der Union. Das wird die vordringlichste Aufgabe des neuen Vorsitzenden sein". Ziemiak verwies darauf, dass im nächsten Jahr vier wichtige Landtagswahlen anstehen.

Für den CDU-Parteivorsitz kandidieren Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun.