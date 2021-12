Merkel winkt zum Abschied, nickt, bedankt sich still

16 Jahre lang führte Angela Merkel die Regierung an. Nun ist sie mit einem feierlichen Zapfenstreich verabschiedet worden. Zum Ende zeigte sich die Kanzlerin zufrieden.

Der Große Zapfenstreich gilt als höchste Würdigung, die deutsche Streitkräfte einer Zivilperson zuteilwerden lassen können. Neben Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern werden etwa auch Bundespräsidenten und Verteidigungsminister bei ihrer Verabschiedung mit dem Brauch geehrt.

20.03 Uhr: Die Soldaten verlassen den Platz mit dem "Yorckschen Marsch". Eine Wagenkolonne wird die Kanzlerin in wenigen Minuten abholen und zurück ins Kanzleramt fahren, berichtet das "ZDF".

Es folgt langer Applaus von den Anwesenden. Merkel winkt noch einmal, nickt, bedankt sich still. Wieder zeigt sie eine große Bescheidenheit und wie sie in ihrer Rede auch sagte: mit Demut.

Zum Abschied nimmt sich Kanzlerin Merkel noch eine Rose mit, die zahlreich für die aufgestellt worden waren. Eine der Rosen nimmt sie aus der Vase und schenkt die Annegret Kramp-Karrenbauer. Merkel lacht in diesen letzten Sekunden vor der Kamera viel, winkt und wirkt glücklich.



20 Uhr: Nun folgt das Ende des Großen Zapfenstreichs. Die Soldaten positionieren sich, der Oberstleutnant gibt den Fackelträgern Befehle. Es folgt ein sogenannter Ausmarsch. Zuvor hatte sich der Oberstleutnant noch bei der Kanzlerin verabschiedet. Sie nickt und lächelt.

19.58 Uhr: Die Kanzlerin blickt nun meist gedankenverloren auf den Boden. Sie lächelt nicht, doch irgendwie ist zu spüren, dass ihr der Festakt nahe geht.

19.55 Uhr: Es gibt eine festgelegte Abfolge (seit 1873) dieses Zapfenstreichs. Er wird mit der Nationalhymne beendet. Die Soldaten stellen sich nun zum Gebet auf, nehmen ihre Helme ab. Merkel und Kramp-Karrenbauer haben sich von ihren Plätzen erhoben. "Ich bete an die Macht der Liebe" heißt das Lied, das das Orchester nun spielt.

19.45 Uhr: "Großer Zapfenstreich" wird mehrmals angesagt. Die Bundeswehr-Soldaten stehen bereit.

19.43 Uhr: Der Choral "Großer Gott wir loben dich" wird als drittes Lied des Abends gespielt.

Was mag der Kanzlerin in diesen Momenten durch den Kopf gehen? Ihr Gesichtsausdruck lässt kaum eine Vermutung zu.

19.40 Uhr: Es folgt der Titel "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef. Im Text des Songs heißt es:



Für mich soll's rote Rosen regnen

Mir sollten sämtliche Wunder begegnen

Die Welt sollte sich umgestalten

Und ihre Sorgen für sich behalten

19.36 Uhr: Es folgt das erste Lied. Merkel hatte sich Nina Hagens "Du hast den Farbfilm vergessen" gewünscht. Das Lied ist von 1974. Merkel bezeichnete in der Pressekonferenz am frühen Nachmittag den Song als "Highlight meiner Jugend".

Merkel freut sich sichtlich über das Lied. Es scheint fast so, als hätte die stets emotional zurückhaltende Kanzlerin ein paar Tränen in den Augen. Allerdings könnte das auch an der Berliner Kälte liegen – das Thermometer zeigt derzeit nur ein Grad in der Hauptstadt.