Hoher Schaden

Unbekannte greifen Büro von Ex-Ostbeauftragten Wanderwitz an

01.01.2022, 21:38 Uhr | t-online

In der Silvesternacht wurde das Büro des CDU-Politikers beschädigt. Die Polizei geht von einem Angriff mit Pyrotechnik aus. Der Angriff erinnert an einen ähnlichen Vorfall.

In der Silvesternacht sollen Unbekannte das Wahlkreisbüro des ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), beschädigt haben. Das berichtet die "Freie Presse". Fotoaufnahmen zeigen eine zerbrochene Fensterscheibe des Büros im sächsischen Ort Zwönitz.

Die Polizei geht laut dem Bericht davon aus, dass das Fenster durch Pyrotechnik zerstört wurde. Der Sachschaden soll bei 2.500 Euro liegen. Weitere Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Wanderwitz ist seit 2002 Abgeordneter im deutschen Bundestag. In der Vergangenheit war er neben seiner Tätigkeit als Ostbeauftragter bereits Staatssekretär im Wirtschafts- und Innenministerium.

Auch Büro von Lauterbach angegriffen

Sein Nachfolger, Carsten Schneider (SPD), zeigte sich auf Twitter mit Wanderwitz solidarisch: Der Anschlag sei ein "weiterer Beleg für die Radikalisierung und Enthemmung von Teilen der Bevölkerung" und habe mittlerweile "traurige Methode".

In der Silvesternacht kam es zu einem ähnlichen Vorfall am Wahlkreisbüro von Bundesgesundheitsministerin Karl Lauterbach (SPD) in Köln. Auch dort wurde eine Scheibe eingeworfen. Der Staatsschutz hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.