Nach CDU-Parteitag

Bericht: Merz lud zum Essen ein – Merkel sagte ab

21.01.2022, 13:37 Uhr | t-online, dpa

Friedrich Merz: Er wird am Samstag aller Voraussicht nach zum CDU-Chef gewählt. (Quelle: Bonnfilm/imago images)

Zur Feier seiner Wahl: Friedrich Merz hat offenbar ehemalige CDU-Chefs zu einem Essen nach dem Parteitag eingeladen. Zwei ehemalige Vorsitzende aber sagten einem Bericht zufolge ab.

Der designierte CDU-Chef Friedrich Merz hat einem Bericht zufolge alle ehemaligen Parteivorsitzenden zum Essen eingeladen. Wie der "Spiegel" berichtet, sagten Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer ab. Armin Laschet und Wolfgang Schäuble sagten hingegen zu. Das Abendessen soll demnach am Samstagabend stattfinden.

Zuvor findet am Samstag der Online-Parteitag statt, auf dem Merz zum Parteichef gewählt werden soll. Er war im Dezember in der ersten Mitgliederbefragung der Geschichte der CDU zum Parteivorsitz mit 62,1 Prozent zum Nachfolger des als Kanzlerkandidat gescheiterten Armin Laschet bestimmt worden. Seine Wahl auf dem Online-Parteitag am Samstag gilt als sicher.

Merkel und Merz haben seit Jahren ein schwieriges Verhältnis. Wie der "Spiegel" berichtete, gab Merkels Büro terminliche Gründe für die Absage an, Kramp-Karrenbauer entschuldigte sich demnach wegen privater Angelegenheiten.