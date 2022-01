"Herz der Partei schlägt weit rechts"

Vorsitzender Jörg Meuthen tritt aus der AfD aus

Lange stemmte er sich gegen die extremen Kräfte in der AfD. Nun zieht Jörg Meuthen einen Schlussstrich. Die Entscheidung erfolgt einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass Meuthen wohl bald seine Immunität verliert.

AfD-Parteichef Jörg Meuthen ist an diesem Freitag aus der AfD ausgetreten. Damit hat er mit sofortiger Wirkung auch den Parteivorsitz niedergelegt. Meuthen bestätigte t-online entsprechende Berichte des WDR.

Meuthen sprach demnach von einer Niederlage im Machtkampf mit dem formal aufgelösten rechtsextremen Flügel um die Ausrichtung der AfD. "Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts", kritisierte er, "und es schlägt eigentlich permanent hoch." Teile der AfD stünden seiner Meinung nach "nicht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung".

Ermittlungen in Spendenaffäre

Meuthens Austritt erfolgt einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass der Rechtsausschuss des EU-Parlaments den Weg für Ermittlungen gegen Meuthen frei gemacht hat. Das berichtete t-online exklusiv. Noch muss das EU-Parlament zustimmen, um seine parlamentarische Immunität aufzuheben, das gilt in der Regel allerdings als Formsache. Üblicherweise folgt das Plenum der Empfehlung des Ausschusses. Nach Informationen von t-online will die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in der Spendenaffäre der Partei gegen Meuthen ermitteln.

Meuthen ist seit 2015 einer der beiden Parteichefs der AfD. Der frühere Wirtschaftsprofessor hat einen Teil der Spendenaffäre ausgelöst, als er sich im Landtagswahlkampf 2016 von der Schweizer Goal AG unterstützen ließ. Meuthen weist die Vorwürfe von sich.

Bereits im Oktober hatte Meuthen angekündigt, dass er sich von der AfD-Spitze zurückziehen und nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden kandidieren wolle. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und sie nach "vielen intensiven Gesprächen", insbesondere auch mit seiner Familie, getroffen, schrieb er in einer E-Mail an Parteimitglieder.



Im Exklusiv-Interview mit t-online bestätigte er, dass er seine politische Arbeit fortsetzen werde. Er brauche kein Bundessprecheramt, um auf den Kurs der Partei Einfluss zu nehmen. "Es ist wie beim Schachspiel: Wer nur angreift, verliert."