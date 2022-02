Zweite Amtszeit

Steinmeier baut sein Team im Schloss Bellevue völlig um

21.02.2022, 13:50 Uhr | t-online, dpa

Für seine zweite Amtszeit stellt der Bundespräsident sein Team neu auf: Mit Dörte Dinger wird erstmals eine Frau Chefin des Bundespräsidialamts. Die will nicht nur "ein bisschen weniger Protokoll."

Frisch wiedergewählt – nun stellt der alte und neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die zweite Amtszeit sein engstes Führungsteam neu auf. Das soll auch mit neuen Impulsen für das höchste Amt im Staat einhergehen.

Neue Leiterin des Präsidialamts wird Dörte Dinger, eine langjährige Vertraute Steinmeiers – die 40-Jährige leitete zuletzt das persönliche Büro Steinmeiers. Dinger kündigte an, mit dem Bundespräsidenten mehr ins Risiko gehen zu wollen. "Die zweite Amtszeit wird kein Selbstläufer, es braucht eine gute Mischung aus Bewährtem und neuen Impulsen", sagte Dinger dem "Spiegel".

"Ich habe meine Rolle immer als Ratgeberin und Antreiberin verstanden, als eine, die mehr ins Risiko geht. Das will ich jetzt auch fortführen. Ein bisschen weniger Protokoll, ein bisschen mehr Wagnis und noch mehr Bereitschaft, in die Kontroverse zu gehen." Der Bundespräsident wolle "eine echte Brücke sein zwischen Politik und Bürgern", so Dinger. "Dabei will ich ihm helfen."



Dörte Dinger: Die promovierte Politologin arbeitete seit 2011 in verschiedenen Funktionen für Steinmeier. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Dinger bekleidet als erste Frau überhaupt diesen Posten und folgt dem bisherigen Amtsleiter Stephan Steinlein nach. Dieser geht ebenso wie der bisherige Leiter der Abteilung Außenpolitik, Thomas Bagger, zurück ins Auswärtige Amt.

Steinmeier holt sich zudem zwei prominente Journalisten ins Haus. Cerstin Gammelin, stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung", wird als Sprecherin Anna Engelke ablösen, die zurück zum NDR geht. Der Leiter des Hauptstadtbüros der "Zeit", Marc Brost, wird künftig für Reden, Strategie und politische Planung verantwortlich sein. Dies war bislang Wolfgang Silbermann, der nun die Abteilung Außenpolitik übernimmt.

Cerstin Gammelin in einer Talkshow (Archiv): Die Journalistin hatte bislang die stellvertretende Leitung des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung" inne. (Quelle: Jürgen Heinrich/imago images)

Der Abteilungsleiter Innenpolitik, Oliver Schmolke, behält diesen Posten, wird aber zudem stellvertretender Chef des Präsidialamts. Das Grundsatzreferat zu Fragen der Innenpolitik in seiner Abteilung übernimmt die bisherige stellvertretende Sprecherin Esther Uleer. Leiterin der Zentralabteilung, die sich um den administrativen und technischen Betrieb des Präsidialamts kümmert, wird die Juristin Susanne Bos-Eisolt. Das persönliche Büro des Bundespräsidenten soll nun der bisherige Verbindungsoffizier des Verteidigungsministeriums, Alexander Dubnitzki, leiten.

Künftig vier Frauen und vier Männer

Das aus acht Mitarbeitern bestehende engste Umfeld Steinmeiers wird laut Bundespräsidialamt künftig aus vier Frauen und vier Männern bestehen.

Steinmeier war am 13. Februar von der Bundesversammlung mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Seine erste Amtszeit geht noch bis zum 18. März. Wie die erste dauert auch die zweite Amtszeit fünf Jahre.