"Muss nun t├Ątig werden" SPD fordert Entlassung von Baden-W├╝rttembergs Innenminister Strobl Von afp 05.05.2022 - 11:07 Uhr Lesedauer: 2 Min. Thomas Strobl (CDU): Der Innenminister von Baden-W├╝rttemberg steht wegen der Weitergabe von Dokumenten an einen Journalisten unter Druck. (Quelle: Marijan Murat/dpa-bilder)

Der Innenminister des Landes soll unerlaubt Gerichtsunterlagen weitergegeben haben. Daher erh├Âht nun die SPD den Druck auf Ministerpr├Ąsident Kretschmann: Sie fordert, der Landeschef m├╝sse den CDU-Mann entlassen.

In der Aff├Ąre um die unerlaubte Weitergabe von Gerichtsunterlagen hat der SPD-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch, die Entlassung von Baden-W├╝rttembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gefordert. Das Handeln des Innenministers sei "mit dem geltenden Recht nicht vereinbar", erkl├Ąrte Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Da es dem Innenminister "offenbar an jeder Einsicht fehlt", m├╝sse Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann (Gr├╝ne) ihn nun entlassen.

Der parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer und Innenpolitikexperte der SPD-Fraktion, Sascha Binder, nannte es "├Ąu├čerst problematisch, dass Ministerpr├Ąsident Kretschmann offenbar die pers├Ânliche Freundschaft zu Thomas Strobl ├╝ber die Rechtsstaatlichkeit in unserem Bundesland stellt". "Der Ministerpr├Ąsident muss nun t├Ątig werden, sonst macht er sich mit dem Vorgehen des Innenministers gemein", forderte er.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Strobl

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Strobl wegen Verdachts der Anstiftung gem├Ą├č Strafgesetzparagraf 353d, der die Ver├Âffentlichung einer Anklageschrift oder anderer amtlicher Dokumente eines Strafverfahrens verbietet, bevor sie in ├Âffentlicher Verhandlung er├Ârtert wurden. Strobl hatte am Mittwoch in einer Sondersitzung des Innenausschusses einger├Ąumt, ein offizielles Schreiben des Anwalts eines unter N├Âtigungsverdacht stehenden Polizisten an einen Journalisten weitergegeben zu haben.