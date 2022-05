NRW: CDU und Grüne wollen Koalition verhandeln

CDU und Gr├╝ne haben bei der Landtagswahl in NRW hinzugewonnen. Nun sprechen sich beide daf├╝r aus, ├╝ber eine Regierung zu verhandeln. Es w├Ąre die erste Koalition dieser Art in dem Bundesland.

Die CDU in Nordrhein-Westfalen will Koalitionsverhandlungen mit den Gr├╝nen aufnehmen. Der CDU-Landesvorstand stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in D├╝sseldorf einstimmig daf├╝r. Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st bekannt. Zuvor hatten bereits die Gr├╝nen f├╝r Verhandlungen gestimmt. Wann die Koalitionsverhandlungen beginnen, ist noch nicht klar.