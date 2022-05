Wagenknecht ruft zu einer "populären Linken" auf

Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:11 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Die Linke stehe f├╝r soziale Gerechtigkeit, Abr├╝stung und Frieden, hei├čt es in einem Aufruf der Partei. Zu diesen Werten m├Âchte die Partei verst├Ąrkt zur├╝ckkehren ÔÇô sonst droht laut Wagenknecht die Bedeutungslosigkeit.

In der Linken fordert eine Gruppe um die fr├╝here Fraktionschefin Sahra Wagenknecht eine Neuausrichtung der Partei. "So wie bisher darf es nicht weitergehen, sonst verschwindet unsere Partei in der Bedeutungslosigkeit", hei├čt es im "Aufruf f├╝r eine popul├Ąre Linke", der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Partei m├╝sse sich f├╝r die Mehrheit der Bev├Âlkerung einsetzen und d├╝rfe sich "nicht auf bestimmte Milieus verengen".