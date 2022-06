Aktualisiert am 02.06.2022 - 09:22 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2022 - 09:22 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Höcke will laut Bericht Einzelspitze bei AfD durchsetzen

Nach Wahlschlappen in Schleswig-Holstein und NRW gibt es innerhalb der AfD heftige Flügelkämpfe. Der Thüringer Rechtsaußen Höcke will nun offenbar die Parteiführung umkrempeln.

In zwei Wochen wählt die AfD auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa eine neue Führung. Diesen will der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke einem Bericht zufolge dafür nutzen, um die Führungsriege der Partei zu verkleinern. Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) unter Berufung auf Anträge für den Parteitag berichtete, will Höcke den Weg für eine Einzelspitze ebnen.