Mit diesem Team will Chrupalla die AfD anführen

Kommende Woche wählt die AfD einen neuen Parteivorstand. Amtsinhaber Chrupalla hat nun das Team vorgestellt, mit dem er ins Rennen gehen will. Ein bekanntes Gesicht ist nicht dabei.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat wenige Tage vor der Wahl des neuen Parteivorstandes eine Liste mit Namen von Parteimitgliedern präsentiert, mit denen er gerne in Zukunft zusammen die AfD führen würde.

Nicht klar, ob ein Vorsitzender oder Doppelspitze

Am Vortag hatte der Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter aus Brandenburg angekündigt, er wolle auf dem dreitägigen Parteitag im sächsischen Riesa gegen Chrupalla antreten und für den Parteivorsitz kandidieren. Er will die AfD nach eigenen Angaben klar als "liberal-konservative" Partei positionieren.

Noch ist nicht klar, ob die Delegierten, die sich am 17. Juni in Riesa versammeln werden, einen Vorsitzenden oder ein Duo wählen werden. In den vergangenen Jahren hatte die AfD zwei Vorsitzende – bis zum Parteiaustritt des langjährigen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen.