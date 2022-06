Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat nach eigenen Worten schon ├Âfter den Ausstieg aus der Politik erwogen. "Ich habe nat├╝rlich, vor allem als ich damals den Burnout hatte, aber auch sp├Ąter, immer wieder dar├╝ber nachgedacht, nur noch als Publizistin und Buchautorin zu arbeiten", sagte die 52-J├Ąhrige der Wochenzeitung "Der Freitag". "Das w├Ąre ein sehr sch├Ânes Leben, weil ich vieles nicht mehr machen m├╝sste, was mir schwerf├Ąllt."

"Wir wollen nicht kampflos aufgeben"

Die Partei steckt nach einer Serie von Wahlniederlagen, Sexismusvorw├╝rfen und dem R├╝cktritt von Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow in einer tiefen Krise. Beim Parteitag in Erfurt will sie eine neue Spitze w├Ąhlen.