Aktualisiert am 10.06.2022 - 08:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ex-Kanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Verbindungen zum Putin-Regime seit Wochen in der Kritik. Mehrere SPD-Mitglieder in Hannover haben deswegen ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder angestrengt. Nun Ă€ußert sich Schröder erstmals zu dem Verfahren.

"Ich habe in meinem politischen Leben nie etwas anderes als SPD gewĂ€hlt", sagte der 78-JĂ€hrige dem "Spiegel". "Das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn der eine oder die andere aus der SPD-FĂŒhrung es mir gegenwĂ€rtig vielleicht etwas schwer macht."