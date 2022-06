Angela Merkel will Jury-Vorsitz für Menschlichkeitspreis übernehmen

Ex-Kanzlerin Angela Merkel will den Vorsitz der Jury des portugiesischen Gulbenkian-Preises f├╝r Menschlichkeit ├╝bernehmen. Das teilte eine Sprecherin der Altkanzlerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Die ├ťbernahme des Jury-Vorsitzes durch Merkel werde aller Voraussicht nach im Herbst erfolgen ÔÇô verbunden mit der Teilnahme der 67-J├Ąhrigen an der diesj├Ąhrigen Preisverleihung.