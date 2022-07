Lobbyregister im Bundestag: So viele Abgeordnete sind zugleich Lobbyisten

Der agrarpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Artur Auernhammer, ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Bioenergie (BBE). Auf mindestens 21 Veranstaltungen f├╝r Bundestagsabgeordnete hat Auernhammer in den vergangenen f├╝nf Jahren seinen Lobbyverband repr├Ąsentiert. Die Verb├Ąnde lassen sich die Interessenvertretung einiges kosten: F├╝r den BBE sind im Register Lobbyausgaben von etwa einer viertel Million Euro j├Ąhrlich (Stand 2020) ausgewiesen.

Interessenskonflikte werden zur├╝ckgewiesen

Gegen├╝ber der "Zeit" wiesen die Abgeordneten einen Interessenkonflikt von sich. Der fr├╝here CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer etwa sagte, er habe die Interessen der Ghorfa Arab-German Chamber of Commerce and Industry e.V., deren Pr├Ąsident er ist, ÔÇ×nie im Bundestag vertretenÔÇŁ. Ramsauers Ehrenamt wurde in der vergangenen Legislaturperiode mit 154.000 bis 336.000 Euro verg├╝tet. Aufwandsentsch├Ądigungen bekommen auch Mathias Middelberg (CDU) und Carsten Tr├Ąger (SPD), die als Kuratoriumsmitglieder bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Nebeneink├╝nfte zus├Ątzlich zu ihren Bundestags-Di├Ąten erhalten. Auch Artur Auernhammer (CSU) erh├Ąlt eine Aufwandsentsch├Ądigung f├╝r seine T├Ątigkeit im BBE, etwa 3.000 Euro j├Ąhrlich.