Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland steckt in der Rezession. Die Rente ist in Gefahr. Das Bürgergeld droht aus dem Ruder zu laufen. Hat die Regierung Merz einen Plan für große Reformen?

Für Friedrich Merz und Lars Klingbeil ist die Ampelkoalition eine eindrückliche Mahnung, wie es in einer Regierung nicht laufen sollte. Die Ampel ist gescheitert, an den beiden Alphamännern Robert Habeck und Christian Lindner. Habeck wollte die Wirtschaft mit massiven Investitionen des Staates ankurbeln. Lindner wollte Steuern senken und Subventionen kürzen. Der eine wollte Schulden machen, der andere wollte sparen. Da prallten nicht nur zwei Männer aufeinander, sondern auch zwei Weltbilder.

Merz und Klingbeil hingegen betonen die Gemeinsamkeiten, nicht Gegensätze. Und wenn Merz mal so sagt, aber Klingbeil anders, dann sollen wir das auf keinen Fall als Streit verstehen, das ist nicht einmal eine richtige Meinungsverschiedenheit. Sagen beide. Die wollen tatsächlich regieren, nicht ampeln. Ein guter Vorsatz. Allerdings: Auch in der neuen Koalition prallen zwei Weltbilder aufeinander. Diesmal sind es zwei Alphafrauen, die sie repräsentieren.

Die eine ist Katherina Reiche, die neue Wirtschaftsministerin. Sie knüpft (sehen wir von einem Intermezzo namens Peter Altmaier ab) an den letzten Wirtschaftsminister an, den die CDU stellte. Der hieß Ludwig Erhard und wird "Vater des Wirtschaftswunders" genannt, er gilt als Erfinder der sozialen Marktwirtschaft. Erhards Zeit liegt mehr als sechzig Jahre zurück, die Christdemokraten erzählen seine Geschichte als Heldenepos: Er propagierte den Wohlstand für alle, Merz zitierte dieses alte Motto in seiner ersten Regierungserklärung gleich mehrfach. Katherina Reiche soll Erhards Enkelin werden.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Die andere Frau ist Bärbel Bas, die neue Arbeitsministerin. Die Sozialdemokraten erzählen ihre Geschichte jetzt schon als Heldinnengeschichte: ein Kind des Ruhrgebiets, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, Hauptschule, Ausbildung, Betriebsrätin. Eine Biografie des Aufstiegs, bis in die Spitze der Politik – dass es so etwas in der SPD noch gibt! Bas soll die Interessen der Arbeitnehmer vertreten, der Rentner, der kleinen Leute. Gegen die Wirtschaft, gegen die Unternehmer. Gegen Reiche. Gegen Katherina Reiche.

Gleich die ersten Auftritte der beiden lassen tief blicken. Bas ist für die Rentenreform zuständig, sie hat klargestellt, was ihr wichtig ist: dass mehr Geld ins System kommt. Auch Beamte und Selbstständige sollen in die Kasse einzahlen. Reiche ist für die Wirtschaft zuständig, auch sie hat klargestellt, was ihr wichtig ist: Wachstum sei die beste Sozialpolitik, deshalb müssten Energie- und Arbeitskosten sinken. Die Rentenbeiträge gehören dazu.

Was muss der Staat leisten, was kann der Staat leisten? Wie viel soziale Absicherung kann er versprechen? Das sind Grundfragen unserer Gesellschaft. Sie erfordern Antworten, wenn es um Rente, Bürgergeld und Steuern geht. Reiche soll das wirtschaftspolitische Profil der Union schärfen. Bas soll das sozialpolitische Profil der SPD garantieren. Im Koalitionsvertrag hat man sich auf Kompromissformeln verständigt. Mehr Formeln als Kompromisse.

Der Krise ins Auge schauen

Früher war nicht alles besser, aber manches einfacher. Ludwig Erhard, der Held der Union, ließ –nach damaligen Verhältnissen – der Marktwirtschaft in der jungen Bundesrepublik freien Lauf, er schaffte Preiskontrollen und andere Regulierungen ab, vertraute auf das freie Spiel der Kräfte. Der Erfolg gab ihm recht: Die Konsumenten konsumierten, die Unternehmen investierten, mit der Wirtschaft ging es nur bergauf – anderthalb Jahrzehnte lang. Erhard stieg zum Bundeskanzler auf.

Als die Bundesrepublik Ende der Sechzigerjahre einen konjunkturellen Abschwung zu spüren bekam, trat ein Mann namens Karl Schiller auf die Bühne. Er war Wirtschaftsprofessor wie Erhard, aber Sozialdemokrat. Wenn das Wachstum schwächelt, so seine Überzeugung, muss der Staat gegensteuern. Er legte ein Konjunkturprogramm auf, 8 Milliarden D-Mark, auf Pump finanziert. Die Strategie ging auf und Schiller, ein Mann der geschliffenen Rede, sagte: "Wir haben der Krise ins Auge geschaut, und die Krise senkte ihren Blick."