Die Wahl des EU-Parlaments steht im Juni an. Wer darf, wann geht es los, was ist neu? t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Es ist so weit: Nach fünf Jahren sind erneut die Bürger der Europäischen Union aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zwischen dem 6. und 9. Juni findet in diesem Jahr Wahl des EU-Parlaments statt.

In Deutschland können die Wähler am Sonntag, dem 9. Juni, ihr Stimme abgeben. Wer in Deutschland wählen darf und wann die Briefwahlfrist vorbei ist:

Wer darf wählen?

Die Wahl in Deutschland startet mit einer Besonderheit: Erstmals liegt das Wahlalter bei 16 statt 18 Jahren. Wer also in Deutschland wohnt, über die deutsche oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft verfügt und sein 16. Lebensjahr vollendet hat, darf am 9. Juni abstimmen. Es ist auch möglich, per Briefwahl zu wählen. Um sich für die Wahl aufstellen zu lassen, muss allerdings noch immer das 18. Lebensjahr vollendet sein.

Jede Bürgerin und jeder Bürger darf nur einmal wählen. EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in einem anderen EU-Land wohnen, können dort wählen und sich zur Wahl stellen. Eine Sperrklausel für Parteien, wie die Fünf-Prozent-Hürde, gibt es nicht.

Wie bekomme ich die Briefwahlunterlagen?

Wer die Briefwahl nutzen will, kann bis zum 7. Juni um 18 Uhr bei der Gemeinde seines Hauptwohnortes einen Wahlschein beantragen. Mit diesem werden dann bis zum Wahltag auch die Briefwahlunterlagen verschickt.

In Ausnahmefällen kann man einen Wahlschein auch noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragen, zum Beispiel, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

In Deutschland ist es nicht möglich, online an der Europawahl teilzunehmen.

Warum wählen mehrere Länder schon früher?

Nicht in allen Ländern findet die Wahl am Sonntag statt. In manchen Staaten werden die Bürger schon früher an die Wahlurnen gebeten. Als erste haben am Donnerstag bereits die Wählerin den Niederlanden ihre Stimme abgegeben, am Freitag folgen Irland und Tschechien, am Samstag dann weiter Tschechien sowie Italien, Lettland, die Slowakei, Malta und die französischen Überseegebiete.

Dass die Wahl in manchen Ländern nicht am Sonntag stattfindet, hat meist traditionelle und religiöse Gründe. So wird in den besagten Ländern ohnehin nie sonntags gewählt. Größtenteils soll der religiöse Charakter des Tages nicht beschädigt werden, zudem soll der arbeitsfreie Sonntag den Menschen nicht genommen werden.

Eine Besonderheit gibt es in Estland: Die Esten können bereits seit Dienstag elektronisch wählen – von jedem Computer aus oder per Smartphone. Der Wähler kann sich auch beim weltweit zuerst in Estland eingeführten "E-Voting" umentscheiden. Nur die zuletzt abgegebene Stimme zählt. Das E-Voting läuft bis zum Samstag. Am Wahltag, am Sonntag, ist nur traditionelle Stimmabgabe mit Wahlzettel möglich.

Was wird noch gewählt?

In manchen Bundesländern sind die Einwohner am Sonntag gleich mehrfach zur Wahl aufgerufen. Neben der Europawahl finden dort nämlich auch Kommunalwahlen statt. Das gilt für die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Hamburg finden zudem die Wahlen für die Bezirksversammlungen statt. Die Kommunalwahl in Thüringen fand zwar bereits zwei Wochen zuvor statt, dort kommt es am Sonntag in einigen Kommunen aber zu Stichwahlen.

