AfD und BSW kommen in Ostdeutschland auf 40 Prozent

Die Union wird bei der Europawahl in Deutschland stärkste Kraft. In Frankreich feiern dagegen die Rechtspopulisten einen klaren Wahlsieg.

Wahlbeteiligung so hoch wie noch nie seit Einheit

21 Uhr: Die Beteiligung an einer Europawahl in Deutschland könnte so hoch gewesen sein wie noch nie seit der Einheit. Laut Hochrechnungen gingen am Sonntag 64 bis 65 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen. Bei der ersten gesamtdeutschen EU-Wahl 1994 lag die Beteiligung bei genau 60 Prozent, bei späteren Abstimmungen nur zwischen 40 und 50 Prozent.

Griechenland: Konservative von Regierungschef vorne

20.47 Uhr: In Griechenland liegt bei der Europawahl die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) vorn. Laut vorläufigem Teilergebnis nach Auszählung von gut 45 Prozent der Stimmen erreichte die Partei von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis rund 27,6 Prozent, kann also voraussichtlich sieben Abgeordnete ins Europaparlament schicken. Weit abgeschlagen folgen auf Platz zwei das Linksbündnis Syriza (rund 14,6 Prozent, vier Abgeordnete) und die sozialdemokratischen Partei Pasok (rund 13,4 Prozent, drei Abgeordnete).

Die Parteien am äußeren rechten und linken Rand schneiden entgegen den Prognosen verhältnismäßig schlecht ab. Die nationalistische Partei Elliniki Lysi (Griechische Lösung) erreichte knapp zehn Prozent und demnach zwei bis drei Abgeordnete, die kommunistische Partei KKE 9,31 Prozent, somit ebenfalls zwei oder drei Abgeordnete. Die christlich-orthodoxe Partei Niki erhielt rund 4,4 Prozent und damit voraussichtlich ein Mandat.

Mit dem vorläufigen Endergebnis wird am Montagmorgen gerechnet. Die Wahlbeteiligung war wie zuvor erwartet gering: Nur gut 38 Prozent der Griechen gingen zu den Urnen. Bei der Europawahl im Jahr 2019 waren es noch knapp 59 Prozent.

Prognose: Von der Leyen und EVP gewinnen Europawahl

20.43 Uhr: Die Europäische Volkspartei (EVP) von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist bei der Europawahl erneut stärkste Kraft geworden. Das Mitte-Rechts-Bündnis erringt voraussichtlich 181 Parlamentssitze, wie das EU-Parlament unter Verweis auf eine Prognose mitteilt. Die Sozialdemokraten, zu denen auch die SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz gehört, kommen demnach mit 135 Sitzen auf den zweiten Platz. Dahinter landet die liberale Fraktion Renew Europe mit 82 Sitzen auf dem dritten Platz.

Zugewinne verbuchen EU-kritische und rechte Parteien. Die nationalkonservative EKR kommt auf 71 Sitze, die rechtsextreme ID-Fraktion auf 62. Die Grünen verlieren hingegen und kommen voraussichtlich auf 53 Stimmen, die Linken auf 34. Das Parlament hat insgesamt 720 Sitze.

RN-Chef fordert nach Sieg Neuwahlen in Frankreich

20.40 Uhr: Der Parteichef des rechtsnationalen französischen Rassemblement National, Jordan Bardella, hat nach dem Erfolg seiner Partei bei der Europawahl Parlamentsneuwahlen in Frankreich gefordert. "Diese beispiellose Niederlage für die herrschende Kraft markiert das Ende eines Zyklus und den ersten Tag der Zeit nach Macron, bei der es an uns ist, sie aufzubauen", sagt Bardella. Der deutliche Vorsprung seiner Partei vor dem Lager von Staatschef Emmanuel Macron sei eine scharfe Verurteilung der bisherigen Politik. "Emmanuel Macron ist heute Abend ein geschwächter Präsident", kommentiert Bardella und spricht von einer politischen Sackgasse. "Unsere Landsleute haben einen Willen zur Veränderung ausgedrückt."

Bardellas RN hat die Wahl ersten Hochrechnungen zufolge in Frankreich klar gewonnen. Seine Partei kam demnach auf 31,5 bis 32,4 Prozent der Stimmen, Macrons pro-europäisches Lager auf nur etwa 15,2 Prozent. Die Sozialisten landeten den Hochrechnungen zufolge mit 14 bis 14,3 Prozent knapp hinter Macrons Mitte-Block auf Platz drei.

Grüne wollen von der Leyen unterstützen – unter Bedingungen

20.14 Uhr: Nach der Europawahl können sich die Grünen grundsätzlich vorstellen, Ursula von der Leyen (CDU) bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin zu unterstützen. Wenn mit anderen pro-europäischen Fraktionen eine gemeinsame Linie möglich sei, der Green Deal weitergehe und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verteidigt werde, "dann sind wir Grünen auch bereit, eine Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu unterstützen", sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Terry Reintke dem Fernsehsender Phoenix.

Ihr Co-Spitzenkandidat Bas Eickhout aus den Niederlanden betonte, die Grünen würden keine Koalition eingehen, in der die rechtspopulistischen Fraktionen ID und EKR eingebunden seien.

Manfred Weber: "Bürgerliches Europa" statt "linksliberaler Ampel"