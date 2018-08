Frankfurt am Main

Radfahrerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

15.08.2018, 05:48 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Frankfurt am Main von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei die 28-Jährige am Dienstagabend im Stadtteil Sachsenhausen aus bislang ungeklärter Ursache unter die Bahn geraten. Die Frau starb noch am Unfallort.