Göppingen

Hund beißt Alpaka Hoden ab

16.01.2019, 13:46 Uhr | dpa

Zwei Hunde haben eine Alpaka-Herde angegriffen und mehrere Tiere teils schwer verletzt. Nach weiteren Angaben der Polizei vom Mittwoch biss ein Hund einem Alpaka die Hoden ab, so dass eine Tierärztin es notoperieren musste. Zwei Frauen waren am vergangenen Donnerstag mit den Hunden in Göppingen unterwegs gewesen und hatten den Chow-Chow und den Terrier nicht angeleint. Dadurch konnten die Hunde in das Alpaka-Gehege auf einer Wiese eindringen. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen die Frauen auf.