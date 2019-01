Dresden

Räuberin mit Pistole überfällt Tankstelle

23.01.2019, 08:21 Uhr | dpa

Eine unbekannte Frau hat mit vorgehaltener Waffe eine Tankstelle in Dresden überfallen. Die Räuberin forderte am Dienstagabend Geld von einem Angestellten, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dabei bedrohte sie den Mann mit einer Pistole. Der Mitarbeiter gab ihr eine dreistellige Summe. Anschließend flüchtete die Frau mit der Beute. Verletzt wurde niemand.