Essen

Schneefall und glatte Straßen sorgen für viele Staus in NRW

28.01.2019, 09:18 Uhr | dpa

Starke Schneefälle und glatte Straßen haben am Montag im Berufsverkehr zu mehreren Unfällen und langen Staus gesorgt. Rund 315 Kilometer Stau und stockenden Verkehr meldete das WDR-Verkehrsstudio am Montagmorgen. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Morgen vor stürmischen Böen und bis zu 20 cm Neuschnee im Verlauf des Tages. Die Schneefallgrenze liegt demnach bei rund 200 Metern. Lange bleibt der Schnee bei Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad aber nicht liegen.

Viel Geduld mussten Autofahrer unter anderem auf der A 45 zwischen Lüdenscheid-Süd und Olpe aufbringen. Dort stockte der Verkehr in beide Richtungen auf einer Länge von 15 Kilometern. Auf der A 46 Richtung Düsseldorf standen Autofahrer zwischen Wuppertal-Wichlinghausen und Haan-Ost rund eine Dreiviertelstunde im Stau. Weil mehrere Lkws quer standen, staute sich der Verkehr auch auf der A 1 Richtung Köln zwischen Wuppertal-Langerfeld und Wermelskirchen auf rund zehn Kilometern.

Ähnlich grau und kalt zeigt sich das Wetter auch für den Rest der Woche. Vereinzelt sinken die Temperaturen in Richtung null. Im Bergland muss daher immer wieder mit Schnee gerechnet werden. In den Ebenen gibt es aber nur Schneeregen. Dazu schwächt der Wind merklich ab. Zum Ende der Woche lichtet sich dann auch die Wolkendecke.