Dessau-Roßlau

Zwei Männer wegen Tod eines 22-Jährigen vor Gericht

05.02.2019, 03:47 Uhr | dpa

Ein Schild weist auf das Justizzentrum Anhalt in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) hin. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Fünf Monate nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen und anschließenden Demonstrationen beginnt der Prozess gegen zwei Männer. Die 17 und 18 Jahre alten Angeklagten stehen wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge von diesem Dienstag an vor dem Landgericht Dessau-Roßlau. Beide befinden sich in Untersuchungshaft. Nach dem Tod des 22-Jährigen hatte es eine Reihe von "Trauermärschen" und rechten Kundgebungen sowie Gegenproteste gegeben.

Laut Anklage haben die Afghanen am Abend des 8. September im Streit zunächst einen Landsmann geschlagen. Dann sei der 22-jährige Deutsche dazugekommen und habe schlichten wollen. Einer der Beschuldigten habe dem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen, so dass dieser zu Boden fiel. Der andere Angeklagte soll ihm dann mindestens einen Fußtritt gegen Oberkörper oder Kopf versetzt haben. Der junge Mann starb kurz darauf in einer Klinik. Laut einem medizinischen Gutachten war wahrscheinlich ein akuter Herzinfarkt die Todesursache.