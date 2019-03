Rinteln

24-jährige Frau in Rinteln getötet

12.03.2019, 13:36 Uhr | dpa

Eine junge Frau aus Rinteln im Landkreis Schaumburg ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Leiche der 24-Jährigen sei am Dienstagvormittag in einem Haus in der Innenstadt gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Gesucht werde jetzt der Ehemann der 24-Jährigen. Er sei verschwunden. Ob der Mann tatverdächtig ist, wollte der Sprecher nicht sagen. Auch Details zu der Tat wurden wegen der noch laufenden Ermittlungen zunächst nicht genannt. Zuerst hatten die "Schaumburger Nachrichten" über den Fall berichtet.